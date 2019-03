अमित कर्ण, मुंबई. आलिया भट्ट का 15 मार्च को 26वां जन्मदिन है। जश्न के इस मौके को वह अलग तरह से सेलिब्रेट करना चाहती हैं। उनके करीबी सूत्रों ने बताया कि वे शुक्रवार को अपनी मां सोनी राजदान की फिल्म 'नो फादर्स इन कश्मीर’ को प्रोमोट करेंगी। यह फिल्म जॉन अब्राहम की 'रोमियो अकबर वॉल्टर’ के साथ रिलीज हो रही है।

हाल ही में जीती सेंसर की लड़ाई : फिल्म नो फादर्स को बुधवार की देर शाम सेंसर बोर्ड से आठ महीने तक चली लड़ाई के बाद जीत हासिल हुई है। इस लड़ाई में आलिया भट्ट अपनी मां के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चली थीं। अब जब फिल्म को सेंसर के एफकैट से हरी झंडी मिली और फाइनली 5 अप्रैल को फिल्म आ रही है तो आलिया इसका जश्न अपने जन्मदिन पर मनाने जा रही हैं।

Release date finalised: 5 April 2019... Ashvin Kumar, Soni Razdan, Anshuman Jha, Kulbhushan Kharbanda and Zara Webb... First look poster of #NoFathersInKashmir... Directed by Ashvin Kumar. pic.twitter.com/Dx9icdcpO8