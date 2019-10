Dainik Bhaskar Oct 16, 2019, 04:58 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्‌ट टाइटल रोल करने वाली हैं। यह खबर कन्फर्म हो गई है। संजय और आलिया की यह जोड़ी इंशाल्लाह के बंद होने के बाद फिर से काम करने वाली है। फिल्म की घोषणा के साथ ही इसकी रिलीज डेट भी सामने आ गई है, जो 11 सितम्बर 2020 है।

#Xclusiv: Sanjay Leela Bhansali announces his new film #GangubaiKathiawadi... Stars Alia Bhatt in title role... Also, release date finalized: 11 Sept 2020... Bhansali Productions collaborates with Jayantilal Gada's PEN India Ltd for this film.