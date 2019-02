पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों पर हुए हमले के बाद जावेद अख्तर ने ट्वीट करके कहा था - कराची आर्ट काउंसिल ने शबाना और मुझे दो दिन पहले कैफी आजमी और उनकी कविताओं के बारे में होने वाले लिटरेटर कॉन्फ्रेंस में इंवाइट किया था। हमने इसे कैंसल कर दिया है। 1965 में इंडो पाक युद्ध के दौरान कैफी साहब ने एक कविता लिखी थी ''और फिर कृष्णा ने अर्जुन से कहा...

Kranchi art council had invited. Shabana and me for a two day lit conference about Kaifi Azmi and his poetry . We have cancelled that . In 1965 during the indo Pak war Kaifi saheb had written a poem . “ AUR PHIR KRISHAN NE ARJUN SE KAHA “