Dainik Bhaskar Jul 08, 2019, 03:15 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. छोटे पर्दे पर टीवी शो रामायण का जलवा देख चुके लोगाें के लिए अब बड़े पर्दे पर भी रामायण आने वाली है। दंगल के डायरेक्‍टर नितेश तिवारी और रवि उदयावर ने रामायण फिल्म बनाने की घोषणा कर दी है। फिल्म का बजट करीब 500 करोड़ होगा। इसका तीन हिस्सों में बनने वाली इस फिल्म का पहला पार्ट 2021 में रिलीज होगा।

BIGGG NEWS... Producers Allu Aravind, Madhu Mantena and Namit Malhotra [Prime Focus] to make #Ramayana for the big screen... Nitesh Tiwari [#Dangal] and Ravi Udyawar [#Mom] will direct the three-part series... Will be shot in 3D and released in #Hindi, #Tamil and #Telugu. pic.twitter.com/ylSKq2rQwB