Danik Bhaskar Sep 26, 2018, 07:03 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. सोनाली बेन्द्रे इन दिनों न्यूयॉर्क में हाइग्रेड कैंसर का इलाज करवा रही हैं। वहीं एक्टर अनुपम खेर भी अपनी हॉलीवुड सीरीज एनबीसी न्यू एम्सटरडम की शूटिंग कर रहे हैं। इस दौरान वीकेंड्स पर उनकी मुलाकात होती है और दोनों के बीच यह शर्त लगी है कि पहले घर कौन जाएगा। सोनाली ने इसका जिक्र अपने ट्वीट में किया है।

It’s coz of this show I get some company on weekends here.... we talk about who goes home first.... I hope it’s me! Wish his show has more seasons and he stays on... @NBCNewAmsterdam https://t.co/AG74OXS4eY

ये लिखा है सोनाली ने : सोनाली जुलाई से न्यूयॉर्क में हैं। सोनाली की कीमोथैरेपी चल रही है। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने यह बताया कि वे अपने घर और देश को कितना मिस कर रही हैं। सोनाली ने लिखा-

गणेश चतुर्थी को भी किया मिस : सोनाली ने गणेश चतुर्थी काे भी न्यूयॉर्क में बेहद मिस किया। उन्होंने लिखा- यह त्योहार हमेशा से मेरे दिल के बेहद करीब रहा है। मैं अपने घर पर गणेश उत्सव का सेलिब्रेशन मिस कर रही हूं। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को ब्लेस महसूस करती हूं। आप सबको गणेश चतुर्थी की बधाई। भगवान करे आपकी जिन्दगी में प्यार और खुशियां हों।''

ननद ने दिया था हैल्थ अपडेट : सोनाली की ननद सृष्टि बहल ने सोनाली की हैल्थ से जुड़ी जानकारी दी है। सृष्टि का कहना था कि- "She is staying strong"। उनकी भाभी सोनाली लगातार मजबूती से कैंसर की जंग लड़ रही हैं। सोनाली की स्ट्रेंथ इस बात से भी जाहिर हो रही है कि वे लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपने फैन्स को भी हैल्थ अपडेट दे रही हैं।

अनुपम की पहले भी हुई मुलाकात : अनुपम ने ट्वीट कर लिखा- "मैंने सोनाली के साथ कुछ फिल्मों में काम किया है। हम मुंबई में कई बार सामाजिक तौर पर भी मिलते हैं। सोनाली हमेशा एक खुशमिजाज और गर्मजोशी से भरे इंसान की तरह मिलती हैं।पिछले 15 दिनों तक मुझे सोनाली के साथ टाइम बिताने का मौका मिला। हमने न्यूयॉर्क में साथ क्वालिटी टाइम बिताया। मैं यह सकता हूं कि वे मेरी हीरो हैं।"

I have done few films with @iamsonalibendre. We’ve met socially many times in Mumbai. She always has been bright & a very warm person. But it is only in the last 15days that I got the opportunity to spend some quality time with her in NY. And I can easily say,”She is my HERO.”😍 pic.twitter.com/z6iBe2s7fy