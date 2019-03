बॉलीवुड डेस्क. विवेक ओबेरॉय स्टारर पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक 12 अप्रैल को रिलीज हो रही है। फिल्‍म का पहला पोस्‍टर 7 जनवरी को जारी हुआ था। मुंबई में उसे महाराष्‍ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जारी किया था। अब फिल्‍म का दूसरा पोस्‍टर बीजेपी के वरिष्‍ठ नेता अमित शाह 18 मार्च को दिल्‍ली में लॉन्‍च करेंगे। वे पीएम मोदी के रणनीतिकार और सबसे करीबी हैं। फिल्‍म में यह रोल मनोज जोशी प्‍ले कर रहे हैं। फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने इस बात की जानकारी ट्विटर पर देते हुए लिखा-पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक का दूसरा पोस्टर अमित शाह लॉन्च करेंगे।

#NewsUpdate: Amit Shah to launch second poster of #PMNarendraModi on 18 March 2019 in Delhi... Stars Vivek Anand Oberoi in title role... Directed by Omung Kumar... Produced by Suresh Oberoi, Sandip Ssingh, Anand Pandit and Acharya Manish... 12 April 2019 release.