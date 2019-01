पत्नी जया (Jaya Bachchan) की बात सुनने के लिए झुके अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan), सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो देख लोग कर रहे मजेदार कमेंट्स

। पिछले दिनों (Amitabh Bachchan) पत्नी (Jaya Bachchan) के साथ प्रोड्यूसर-डायरेक्टर मुकेश भट्ट (Mukesh Bhatt) की बेटी साक्षी (Sakshi Bhatt) की शादी में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान अमिताभ (Amitabh Bachchan) और जया (Jaya Bachchan) की एक फोटो सामने आई, जिसमें अमिताभ झुककर जया की बातें सुनते नजर आ रहे हैं। इस दौरान जया उंगली के इशारे से अमिताभ से कुछ कहती नजर आ रही हैं। यह फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अमिताभ-जया की इस फोटो पर यूजर्स के खूब कमेंट्स आ रहे हैं। इनमें से कुछ कमेंट्स काफी मजेदार हैं। फोटो को रेखा से जोड़ते हुए यूजर्स ने किए मजेदार कमेंट्स...



ज्यादातर यूजर्स ने अमिताभ-जया की इस फोटो को रेखा से जोड़ते हुए काफी फनी कमेंट्स किए। एक यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा- जया, अमिताभ से कह रही हैं कि रेखा से दूर ही रहना। वहीं एक और यूजर ने कहा- रेखा को मत देखना, वरना घर में राइस में पत्थर डाल के खिलवाऊंगी। बता दें कि शादी में जया जहां लाल रंग की प्रिंटेड साड़ी में नजर आईं, वहीं अमिताभ बच्चन ब्लैक कलर के सूट में दिखे। बता दें कि अमिताभ-जया ने 3 जून, 1973 को एक-दूसरे का हाथ थामा था।



'सिलसिला' के बाद कभी साथ नहीं दिखे रेखा-अमिताभ...

1981 में ने जया-अमिताभ और रेखा के रिश्ते को लेकर ही फिल्म 'सिलसिला' बनाई। इस फिल्म में ही अमिताभ-रेखा आखिरी बार साथ दिखे थे। तब से अब तक ये दोनों कभी ऑनस्क्रीन साथ में नहीं दिखे। ऑफस्क्रीन भी ये एक-दूसरे के सामने आने से बचते हैं। वर्कफ्रंट की बात करें तो अमिताभ जल्द ही फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में नजर आएंगे। इसमें उनके अलावा और भी काम कर रहे हैं।

#amitabhbachchan and #jayabachchan

