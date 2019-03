बॉलाीवुड डेस्क. अमिताभ बच्चन की फिल्म बदला शुक्रवार (8 मार्च) को रिलीज हो गई है। फिल्म को क्रिटिक्स की सराहना मिल रही है साथ ही दर्शकों को भी ये काफी पसंद आ रही है। इस फिल्म का निर्देशन सुजॉय घोष ने किया है। शाहरुख खान इसके सह निर्माता हैं। बिग बी के साथ तापसी पन्नू मुख्य भूमिका में हैं, लेकिन फिल्म रिलीज के बाद अमिताभ अब नौकरी की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर फिल्म के रिव्यूज के स्क्रीनशॉट्स शेयर करते हुए लिखा - 'ये तो हो गया...अब कल नौकरी कहां? 50 सालों से यही पूछता आ रहा हूं!!'

अमिताभ के बाद शाहरुख और तापसी को भी चाहिए काम:

वैसे तो अमिताभ के पास काम की कमी नहीं है,फिर भी उनके ट्वीट करते ही फैंस के जवाब आना शुरु हो गए, लेकिन सबसे दिलचस्प जवाब आया शाहरुख खान का। शाहरुख ने ट्वीट किया- 'सर आपको मिल जाए नौकरी तो मेरी भी सिफारिश कर देना।'

शाहरुख का ये ट्वीट इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि उनके पास फिलहाल उनके पास कोई फिल्म नहीं हैं और वो एक अच्छी स्क्रिप्ट का इंतजार कर रहे हैं।

Atleast there you both can keep me in the same frame ! I also did a good job na 🤷🏻‍♀️