''पर्रिकर जी के निधन की खबर सुन दुःख हुआ, वह बहुत ही विनम्र, सरल,सहज,बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति थे। वह प्रेरणादायक रहे, उन्हें मिस करूंगा, ओम शांति।''

Deeply deeply saddened to know about the untimely demise of Shri #ManoharParrikar ji. He was one of the most real, dignified, intelligent, warm, down-to-earth & honest person I had met. He had a great quality of inspiring people so effortlessly. Will miss him. Om Shanti.🙏 pic.twitter.com/4i4noSWSDZ