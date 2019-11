Dainik Bhaskar Nov 12, 2019, 11:18 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. अठारह साल पहले साल 2001 में राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ मिलकर फिल्म 'अक्स' बनाई थी। अब दोनों एक बार फिर से एक साथ काम करने वाले हैं। इस फिल्म की कहानी आज से 50 साल आगे की है। इसका टाइटल अभी डिसाइड होना बाकी है। इतना ही नहीं, इस फिल्म के अलावा राकेश के पास दो और स्क्रिप्ट्स हैं जिन्हें वे बिग बी को पिच कर रहे हैं। एक अन्य फिल्म का बैकड्रॉप द्वारका का है।

यह फिल्म फेमस बुक 'द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारका' का आधुनिक रूपांतरण है। यह कहानी भी अमिताभ को पसंद आई है और वे इसमें मेन लीड में नजर आ सकते हैं। फिल्म का सफर द्वारका से होते हुए पूरी दुनिया में जाता है।

इन दिनों फरहान अख्तर के साथ फिल्म 'तूफान' की शूटिंग में बिजी राकेश बताते हैं कि इस फिल्म के बाद वे अमिताभ बच्चन के साथ इनमें से किसी एक प्रोजेक्ट पर एसोसिएट हो जाएंगे।



राकेश कहते हैं, उनसे मेरा नाता नब्बे के दशक से है। 'अक्स' होने के भी कई बरस पहले से। 1998 में मैंने उनके साथ एक ऐड फिल्म और म्यूजिक वीडियो शूट किया था। तब तक उनके दौर के फिल्म सेलेब्रेटी फिल्मों के अतिरिक्त कुछ और नहीं किया करते थे। अब इस फिल्म पर उनके साथ काम करने को लेकर एक्साइटेड हूं।'

अमिताभ बच्चन कई दिनों से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। इसी बीच उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर कर सनसनी फैला दी है। तस्वीर में अमिताभ बेड पर लेटे हुए अपना समय काटने के लिए प्रीमियर लीग देख रहे हैं। यह बेड अस्पताल के बिस्तर जैसा दिख रहा है।

