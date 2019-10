Dainik Bhaskar Oct 21, 2019, 11:01 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. हर रविवार अमिताभ बच्चन के बंगले जलसा के बाहर फैन्स का तांता लगता है और बिग बी भी बाहर आकर उनसे मुलाकात करते हैं। लेकिन बीते रविवार (20 अक्टूबर को) ऐसा नहीं हो सका। हमेशा की तरह फैन्स तो वहां पहुंचे, लेकिन अमिताभ बाहर आकर उनसे मिल नहीं पाए। इस बात की जानकारी खुद सुपरस्टार ने ट्विटर पर दी है। साथ ही फैन्स से न मिल पाने के लिए उनसे माफी भी मांगी है।

T 3524 - I convalesce .. but they still come for the Sunday meet .. my apologies .. could not come out ..🙏🙏🙏 pic.twitter.com/qXx3uonlWL