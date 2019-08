Dainik Bhaskar Aug 20, 2019, 03:48 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. महाराष्ट्र के कई इलाके इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में बॉलीवुड स्टार्स पीड़ितों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने सीएम राहत कोष में 51 लाख रुपए दान किए। अमिताभ की इस मदद के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका शुक्रिया अदा किया।

सीएम ने किया ट्वीट

फडणवीस ने ट्वीट में लिखा- 'बाढ़ पीढ़ितों की मदद के लिए आगे आने के लिए और सीएम रिलीफ फण्ड में 51 लाख रुपए देने के लिए.... शुक्रिया अमिताभ बच्चन जी। आपका ये कदम कोल्हापुर, सांगली और सतारा जैसे बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए हमारे पुनर्वास प्रयासों में मदद करने और योगदान करने के लिए बहुत लोगों को प्रेरित करेगा।'

Thank you Amitabh Bachchan ji for your gesture of coming forward & contributing ₹51,00,000 towards #CMReliefFund #MaharashtraFloods

This will inspire many to help & contribute in our rehabilitation efforts for flood affected dists like Kolhapur, Sangli and Satara.@SrBachchan