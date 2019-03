अमिताभ बच्चन लाड़ली को रैम्प पर देख हुए एक्साइटेड, जब तक बेटी रैम्प पर रही बनाते रहे वीडियो, जो भी आया सामने उसे हाथ से इशारा कर हटने को कहा, साथ बैठी जया भी दिखीं बेहद खुश, Video

एंटरटेनमेंट डेस्क. में चल रहे फैशन शो में की बेटी श्वेता बच्चन ने भी रैम्प वॉक किया। श्वेता ने डिजाइनर अबू जानी और के लिए रैम्प पर चलीं। बेटी जब तक रैम्प पर चलती रही बिग बी वीडियो बनाते रहे। इतना ही नहीं इस दौरान कोई बीच में आया तो उन्होंने उसे इशारा करके हटने तक को कहा। अमिताभ के साथ पत्नी जया भी थी। जया भी बेटी को देख बेहद खुश नजर आईं। बता दें कि श्वेता ने इस मौके पर रेड और व्हाइट गोल्डन लहंगा पहनकर रैम्प वॉक किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूजर्स जया को खुश देख शॉक्ड है और मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने पूछा- 'ये आंटी हंसती भी है?' एक ने बोला- 'आज मैडम हंस रही है'। एक यूजर बोला- 'बहनजी स्माइलिंग.. आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या?' एक अन्य यूजर बोला- 'क्या बात है.. जया जी स्माइल भी करती हैं। एंग्री यंग मैन की हमेशा एंग्री दिखने वाली वाइफ है ये'। एक यूजर ने अमिताभ पर कमेंट करते हुए लिखा- 'क्या स्टेज पर रेखा परफॉर्म कर रही हैं'।



- अमिताभ बच्चन ने बेटी के रैम्प वॉक करते फोटो अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया है। उन्होंने फोटो पर कैप्शन लिखा- 'To the best .. always .. tonight elegance grace and dignity 💕💕'.