बॉलीवुड डेस्क. नागराज मांजुले के निर्देशन में बनने वाली फिल्म झुंड की रिलीज डेट फाइनल हो गई है। यह फिल्म 20 सितम्बर 2019 को रिलीज होगी। फिल्म में अमिताभ बच्चन लीड रोल निभा रहे हैं। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट करके यह जानकारी शेयर की।

Release date finalised... #Jhund, starring Amitabh Bachchan and directed by #Sairat director Nagraj Manjule, to release on 20 Sept 2019... Produced by Bhushan Kumar, Krishan Kumar, Raaj Hiremath, Savita Raj Hiremath and Nagraj Manjule. pic.twitter.com/iPMaIyT8Z9