Dainik Bhaskar Jul 06, 2019, 05:48 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अमिताभ बच्चन को बहुत दिन बाद शूटिंग से एक दिन का ब्रेक मिला तो वह पुरानी यादों में खो गए। उन्होंने ट्विटर पर कुछ पुरानी तस्वीरें पोस्ट कीं और लिखा-अगर नॉन स्टॉप शेड्यूल से कुछ समय का ब्रेक मिले तो समझ नहीं आता क्या करना है। तो मैंने कुछ नहीं किया और पुरानी यादों में खो गया। बिग बी ने जो तस्वीरें पोस्ट कीं उनमें वह राजेश खन्ना और शशि कपूर के साथ नजर आ रहे हैं।

T 3216 - When you get a freak off day from a schedule that works you non stop 'eternally' .. you never know what to do .. so I did NOTHING !😴 .. and reminisced old times !! pic.twitter.com/5tR2mebWi8