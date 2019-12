Dainik Bhaskar Dec 05, 2019, 01:07 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के उन सेलेब्स में शुमार हैं, जो सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं। वे इंडस्ट्री से जुड़ी अपडेट के साथ-साथ सामाजिक मुद्दों और फैन्स की गतिविधियों पर भी बराबर ध्यान रखते हैं। कई बार वे फैन्स को रिप्लाई भी देते हैं। उन्होंने ताजा रिप्लाई रेहन रेज़ेई नाम की एक ईरानी फैन को दिया, जिसने ट्विटर पर अपनी ग्रैंडमदर के निधन की जानकारी दी थी।

18 मिनट में बिग बी ने किया रिप्लाई

रेहन ने बुधवार रात 10:57 बजे एक फोटो शेयर करते हुए ट्वीट में लिखा था, "मेरी ग्रैंडमां इस दुनिया से चली गईं।" उन्होंने अमिताभ बच्चन को इसमें मेंशन किया था। रेहन के ट्वीट के ठीक 18 मिनट बाद अमिताभ ने रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने रात 11: 15 बजे जवाब में लिखा, "यह सुनकर मुझे खेद है। प्रार्थना और संवेदना।" इसके 56 मिनट बाद रेहन ने बिग बी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने उनके ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा, "आपकी प्रार्थना के लिए शुक्रिया सर। हमेशा स्वस्थ रहें। प्लीज अपना ख्याल रखते रहिए।"

अमिताभ ट्विटर पर रेहन को फॉलो करते हैं। रेहन की प्रोफाइल रेहन रेजेई लव अमिताभ नाम से है। वे खुद को फ्रीलांस फोटोग्राफर बताती हैं। रेहन के पिछले ट्वीट देखें तो पाते हैं कि उन्होंने 28 नवंबर को अपनी ग्रैंडमां के कोमा में जाने की बात लिखी थी।

मनाली में शूटिंग कर रहे अमिताभ

अमिताभ इन दिनों डायरेक्टर अयान मुखर्जी की अपकमिंग फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' की शूटिंग मनाली, हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर वहां की जनता का शुक्रिया अदा किया है। बिग बी ने एक फोटो शेयर करते हुए लिखा है, "हिमाचल प्रदेश, खासकर मनाली जहां मैं काम कर रहा हूं के प्यारे शुभचिंतकों का प्यार देने और उदार होकर देखभाल करने के लिए शुक्रिया। उनके पारंपरिक स्वागत (टोपी) पहने हुए।" 'ब्रह्मास्त्र' में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की भी अहम भूमिका है। फिल्म 2020 में रिलीज होगी।

T 3569 - To the warm loving and ever smiling well wishers from Himachal Pradesh, and in particular from where we work - Manali .. thank you for all the love and generous care !

Wearing their traditional welcome ..🙏 pic.twitter.com/b3WVDXW0eB