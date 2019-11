Dainik Bhaskar Nov 20, 2019, 03:43 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन द्वारा एक डांस वीडियो को रिट्वीट करने से वीडियो चर्चा में आ गया। सोशल मीडिया में इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि 'चीन की 9 लड़कियों ने इस नृत्य को सामूहिक रूप से कोर्डिनेट किया' है। कई यूजर्स वीडियो में दिखने वाले डांसिंग गर्ल्स के अद्भुत समन्वय की प्रशंसा कर रहे हैं। यूजर्स ने यह दावा भी किया है कि इनका तालमेल इतना कमाल का था कि इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया गया। दैनिक भास्कर मोबाइल ऐप के एक पाठक ने हमें यह वीडियो पुष्टि के लिए भेजा। पड़ताल में पता चला कि यह एडिटेड वीडियो है। वीडियो को एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से तैयार किया गया है। जानिए इसकी हकीकत।

क्या वायरल

wow .. even their locks of hair move in sync .. https://t.co/5OxltjyNZz