बॉलीवुड डेस्क. अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी ने मिस्ट्री-थ्रिलर फिल्म चेहरे की शूटिंग शुरू कर दी है। इस फिल्म से अमिताभ का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। फिल्म क्रिटिक और एनालिस्ट करण आदर्श ने बिग बी का पहला लुक अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया।

अगले साल 20 फरवरी को होगी रिलीज

आदर्श ने लुक शेयर करते हुए लिखा- 'मिस्ट्री-थ्रिलर फिल्म चेहरे के सेट से अमिताभ की पहली तस्वीर। फिल्म में उनके कोस्टार इमरान हाशमी हैं...निर्देशक रूमी जाफरी...फिल्म का निर्माण आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और सरस्वती एंटरटेनमेंट ने किया है।'

Amitabh Bachchan's look from mystery thriller #Chehre... Costars Emraan Hashmi... Directed by Rumi Jafry... Produced by Anand Pandit Motion Pictures and Saraswati Entertainment P Ltd... 21 Feb 2020 release. pic.twitter.com/xSwmBVbHlF