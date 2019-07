Dainik Bhaskar Jul 02, 2019, 04:48 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अक्सर ट्रेंडिंग विषयों पर मजेदार कमेंट्स भी करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर मुंबई में हो रही जोरदार बारिश को लेकर एक फनी मीम शेयर किया। यह मीम बिग बी की ही फिल्म द ग्रेट गैम्बलर के एक स्टिल पर बना है जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ एक गोंडाला में बैठी नजर आ रही हैं और आसपास पानी ही पानी है। इस स्टिल पर एक कैप्शन है जिसमें लिखा हुआ है-भैया गोरेगांव लेना।

वायरल हुई बिग बी की पोस्ट: अमिताभ बच्चन ने जैसे ही यह मीम शेयर किया, सोशल मीडिया यूजर्स ने इसपर कई अन्य मजेदार कमेंट्स शेयर करते हुए इन्हें शेयर किया। बिग बी के ट्विटर पर 37 मिलियन फॉलोवर्स हैं।

This is how I go get groceries 😝😝😝 #punerains pic.twitter.com/I4i90bBDUI