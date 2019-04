बॉलीवुड डेस्क. अमिताभ बच्चन ने 17 अप्रैल 2008 से ब्लॉग लिखना शुरू किया था। 17 अप्रैल 2019 में उन्हें ब्लॉग लिखते हुए पूरे 11 साल हो गए हैं। अपनी दिनचर्या के हिस्से का जिक्र करते हुए अमिताभ ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा और अपने एक्सटेंडेड फैमिली (EF) के सदस्यों काे धन्यवाद दिया है।

T 3136 - On 17th of April 2008, began the BLOG .. today 11 years of it .. 17th April 2019 .. every day without a break .. thank you my Ef for your love affection and grace .. we hold hands in peace consideration and understanding .. values most cherished ..!🙏🙏❤️❤️ pic.twitter.com/Wu7bpRTkWZ