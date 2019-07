Dainik Bhaskar Jul 29, 2019, 01:23 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अमिताब बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वो अक्सर ही अपने परिवार की खास तस्वीरों को शेयर करते हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और पोती आराध्या की एक खूबसूरत फोटो ट्विटर पर शेयर की। इस फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा- 'संतान के चेहरे पर मुस्कान देखना सबसे बड़ी खुशी है।'

happiness is the smile on progeny !!❤️🌹😁 https://t.co/NkilBK40vt

पिंक जर्सी में ऐश्वर्या और आराध्या

फोटो में आराध्या ऐश्वर्या की गोद में बैठी नजर आ रहीं हैं। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है। ये फोटो प्रो कबड्डी लीग के दौरान का है। ऐश्वर्या और आराध्या अभिषेक बच्चन की टीम पिंक पैंथर को सपोर्ट करने के लिए पहुंची थीं। मां-बेटी की जोड़ी टीम की पिंक जर्सी में नजर आ रही है। बिग बी के जरिए शेयर की गई इस फोटो से लग रहा है कि वो आउटडोर शूटिंग के दौरान परिवार को खूब मिस कर रहे हैं।

लगातार फिल्मों में व्यस्त हैं अमिताभ

इससे पहले उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म गुलाबो सिताबो के सेट्स से कुछ तस्वीरें भी शेयर की थीं। ये फोटोज उन्होंने पहले शेड्यूल की शूटिंग खत्म होने के बाद साझा की थीं। फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग लखनऊ में की गई है। इसे शूजित सरकार डायरेक्ट कर रहे हैं। अमिताभ के अलावा आयुष्मान खुराना मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। इसके अलावा अमिताभ फिल्म चेहरे, झूंड और तेलुगु फिल्म मेरा यार है तू में भी व्यस्त चल रहे हैं।

T 3241 - The wrap on 'Gulabo Sitabo' .. a non stop well planned schedule .. now onto the next .. KBC ! pic.twitter.com/XtQQQzXFVB