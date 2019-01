अमिताभ बच्चन से शक्ति कपूर-अनुपम खेर तक ने कादर खान को ट्विटर पर दी श्रद्धांजलि लेकिन कनाडा तो दूर मुंबई में हुई शोक सभा में भी नहीं पहुंचा कोई स्टार, पिता का दर्जा देने वाले गोविंदा भी नहीं आए नजर

. कॉमेडियन और एक्टर कादर खान (Kader Khan) का में बुधवार देर रात अंतिम संस्कार किया गया। कादर को अंतिम विदाई देते वक्त सिर्फ उनका परिवार ही मौजूद रहा। वहां कोई बॉलीवुड कलाकार नजर नहीं आया। गुरुवार को फिल्म मेकर्स की संस्था इम्पा आईएफटीपीसी, वेस्टर्न फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन और प्रोड्यूसर्स गिल्ड के अलावा फिल्म एंड टीवी डायरेक्टर्स एसोसिएशन, स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन ने भी कादर के लिए मुंबई में शोक सभा रखी। अंधेरी स्थित शाकुंतलम स्टूडियो में हुई इस शोक सभा में कादर के पुराने जानने वाले और थिएटर में साथ काम करने वाले तो पहुंचे लेकिन उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देने वाला एक भी बॉलीवुड स्टार नजर नहीं आया। कादर के लिए इमोशनल ट्वीट करने वाले और पिता का दर्जा देने वाले गोविंदा भी शोकसभा में नहीं पहुंचे। और तो और कादर के साथ 100 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले शक्ति कपूर भी उन्हें श्रद्धांजलि देने नहीं आए। , , , , मनोज बाजपेयी, और ने भी कादर को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी थी लेकिन शोकसभा में कोई नहीं पहुंचा। खबर थी कि इस प्रेयर मीट में कादर खान के साथ काम कर चुके सभी दिग्गज और डायरेक्टर्स पहुंचेंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ने बताया सिगरेट-शराब नहीं पीते थे कादर...



- शोक सभा में एक्टर रजा मुराद, फिल्म मेकर लॉरेंस डिसूजा और मेहुल कुमार को छोड़कर कोई नामी सितारा नहीं पहुंचा।

- इसी बीच कादर के दोस्त रजा ने बताया, "कादर भाई को न शराब न ही सिगरेट किसी का शौक नहीं था। उन्हें औरतों में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी वो सिर्फ एक चीज अपने काम से प्यार करते थे। कादर कर्मयोगी थे।"

- रजा ने आगे कहा, "हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है बड़ी मुश्किल से होता है चमन ने दिदावर पैदा। कादर साहब भले की चले गए लेकिन दुनिया हमेशा उन्हें हमेशा याद रखेगी।"

- बता दें, निधन से पहले कादर खान कोमा में चले गए थे। अस्‍पताल में कोमा में जाने से पहले तकरीबन 5 दिन तक वो बिना कुछ खाए-पीए रहे। इस दौरान उन्होंने बातचीत करना भी बंद कर दिया था। 120 घंटे तक मौत से जंग लड़ने के बाद सोमवार देर रात उनका निधन हो गया।

T 3045 - Kadar Khan passes away .. sad depressing news .. my prayers and condolences .. a brilliant stage artist a most compassionate and accomplished talent on film .. a writer of eminence ; in most of my very successful films .. a delightful company .. and a mathematician !! pic.twitter.com/l7pdv0Wdu1 — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) 1 January 2019

#KaderKhan Saab was one of the finest actors of our country. It was a joy and a learning experience to be on the sets with him. His improvisational skills were phenomenal. His humour was eternal and original. He was a wonderful writer. We will miss him & his brilliance.🙏🙏 pic.twitter.com/m9z1yix9HB — Anupam Kher (@AnupamPKher) 1 January 2019

RIP . Kadar Saab . https://t.co/T4TVKx3vgE — Paresh Rawal (@SirPareshRawal) 1 January 2019

RIP #KaderKhan saab. One of my inspirations and a truly iconic actor, writer and stage artists. His contribution to my fathers cinema was limitless just like his talent. You will truly be missed by everyone. — Varun Dhawan (@Varun_dvn) 1 January 2019