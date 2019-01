2800 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक अमिताभ बच्चन को अपने महलों जैसे घरों में नहीं बल्कि गांव की खटिया पर मिला सुकून, चिंताओं को भूल की बैलगाड़ी की सवारी, सोशल मीडिया यूजर्स बोले- पंछी कितना भी उड़ान भर ले लेकिन लौटकर जमीन पर ही आता है

मुंबई. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अपनी लेटेस्ट सोशल मीडिया फोटोज को लेकर सुर्खियों में हैं। इन फोटोज में अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) गांव में बैलगाड़ी की सवारी करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस गांव में बस से भी सफर किया। इतना ही नहीं बिग बी फोटोज में खटिया पर नींद का भी आनंद उठाते भी दिख रहे हैं। अमिताभ अपनी फोटो के कैप्शन में लिखा, "बड़े दिनों के बाद गांव की खटिया और बैलगाड़ी की सवारी का सौभाग्य प्राप्त हुआ।" बिग बी ने इन्हीं फोटोज के साथ अपने ब्लॉग पर भी लिखा, ''भारत के गांव में शांति और शांत वातावरण... वहां के लोगों की आंखों में मासूमियत... अभिव्यक्ति की भाषा और इरादे की पवित्रता...।'' 76 साल के अमिताभ की ये फोटोज सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं साथ ही अमिताभ के फैन्स को उनका ये देसी अंदाज बहुत पसंद आ रहा है। एक यूजर ने लिखा, "सर खटिया पर सोने की आनंद ही कुछ और है।" दूसरे यूजर ने लिखा, "पंछी चाहे कितनी भी ऊंची उड़ान क्यों ना भर ले लेकिन एक दिन लौट कर उसे जमीन पर ही आना पड़ता है।" इस तरह के कई कमेंट्स कर फैन्स अमिताभ बच्चन की इन न्यू फोटोज को पसंद कर रहे हैं। बता दें, पिछले साल आई फिल्म 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान' (Thugs Of Hindostan) भले ही फ्लॉप हो गई हो, लेकिन अब अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि फिल्म से जुड़ी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है।

2800 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं बिग बी, भरते हैं 20 करोड़ टैक्स

- 2015 में अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का दूसरा सबसे अमीर एक्टर बताया गया है। उस समय उनकी नेटवर्थ 400 मिलियन डॉलर यानी करीब 2400 करोड़ रुपए आंकी गई थी। वहीं, 2016 में अमिताभ बच्चन को दुनिया का चौथा सबसे अमीर एक्टर बताया गया है। इस समय उनकी नेटवर्थ 42.5 करोड़ डॉलर (करीब 2800 करोड़ रुपए) रही। पिछले 2 सालों में उनकी प्रॉपर्टी और भी ज्यादा बढ़ चुकी है।

- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों के अनुसार, कमाई के साथ अमिताभ टैक्स भरने में भी आगे हैं। वो सालाना 6-10 करोड़ का आयकर रिटर्न भरते हैं। इसके अलावा वो अपनी अलग-अलग कंपनी और कमाई के दूसरे स्रोत के बदले वो 7 से 11 करोड़ तक का आयकर देते हैं। यानि साल में 20 करोड़ से अधिक का आयकर रिटर्न। सूत्र बताते है कि बिग बी की सालाना कमाई से 24 से 30 करोड़ तक की है।

मुंबई में बिग बी के 4 बंगले, 11 लग्जरी कार के हैं मालिक हैं

- अमिताभ बच्चन के 4 बंगले (प्रतीक्षा, जनक, जलसा और वत्सा) मुंबई में स्थित है। सूत्रों की मानें तो उनके बंगले प्रतीक्षा, जहां वह माता और पिता के साथ रहते थे जिसकी कीमत लगभग 160 करोड़ रुपए आंकी गई है। वहीं, जलसा और जनक बंगले की कुल कीमत 600 करोड़ से भी ज्यादा है। उनका पेरिस में भी एक घर है जो उन्होंने पत्नी जया बच्चन को गिफ्ट दिया था।

- अमिताभ के पास मंहगी गाड़ियां और कारों का भी शानदार कलेक्शन है। बिग बी कुल मिलाकर 11 कार के मालिक हैं, जिसमें Rolls Royce Phantom, Bentley, Mercedes, Range Rover, BMW, Porshe जैसी महंगी कारें शामिल हैं।

फिल्म-ऐड और उसके अलावा बिग बी की कमाई

- बिग बी अपनी एक फिल्म के लिए 7 करोड़ रुपए और प्रति ऐड के लिए लगभग 5 से 8 करोड़ रुपए लेते हैं। बता दें, अमिताभ गुजरात टूरिज्म, जस्ट डायल, ICICI बैंक, पार्कर, इमामी बोरोप्लस जैसे कई बड़े बैंड्स का एंडोर्समेंट करते हैं।

- अमिताभ बच्चन के पास इनकम के दूसरे सोर्स भी हैं। उनके पास एक घड़ी है, जिसकी कीमत 1.7 करोड़ बताई है। उनके पास एक पेंटिंग है जिसकी कीमत 3.8 करोड़ बताई जाती है। एक भारतीय बैंक में 92 करोड़ की उनकी FD है। वहीं, US के एक बैंक में 6.6 मिलियन डॉलर (लगभग 44 करोड़) की FD है। बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स को मिलाकर उनके पास 69 करोड़ की पूंजी और बताई जाती है। अमिताभ बच्चन ने कुछ समय पहले 50 करोड़ का एक प्लॉट भी खरीदा था। यह उनके बंगले, जलसा के ठीक पीछे है। एक अनुमान के मुताबिक, अमिताभ की रियल एस्टेट की वैल्यू 300 करोड़ डॉलर बताई जा रही है।

कितना कमाते हैं अभिषेक, ऐश्वर्या और जया

- अमिताभ के परिवार के दूसरे लोग अपने आय के लिए अलग टैक्स भरते है। अभिषेक की सलाना कमाई 6-8 करोड़ है, जो फिल्मों के अलावा कुछ कंपनियों में निवेश से आता है। वो सालाना 1 से 1.4 करोड़ तक का आयकर भरते हैं। ऐश्वर्या की कमाई पांच करोड़ से अधिक है और वो अभिषेक के बराबर ही आयकर देती हैं।

- जया बच्चन का टैक्स 60 लाख के आसपास आता है। इन तीनों के नाम भी अलग-अलग संपत्ति है, जो इन लोगों में अपनी कमाई से खरीदी है। जिसकी कीमत कुल मिलाकर करीब तीन सौ करोड़ के आसपास है।