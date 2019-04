बॉलीवुड डेस्क. अमिताभ बच्चन और राम्या कृष्णन 20 साल बाद एक बार फिर से साथ नजर आने वाले हैं। इस जोड़ी को 1998 में आई कॉमेडी फिल्म बडे मियां छोटे मियां में देखा गया था। अब ये दोनों अपकमिंग तमिल फिल्म उयर्नथा मनिथन में एक बार फिर से नजर आएंगे।

अमिताभ इस फिल्म से तमिल इंडस्ट्री में डेब्यू कर रहे हैं।तमिल और हिंदी में बन रही उयर्नथा मनिथन तमिलवान डायरेक्ट कर रहे हैं। बिग बी फिल्म में फुल लेंथ रोल में नजर आएंगे।

शूट हो रहा राम्या-बिगबी का शेड्यूल : डायरेक्टर तमिलवान ने न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में बताया- राम्या और अमित जी की जोड़ी के साथ ऑडियंस को दिलचस्प कहानी देखने मिलेगी। दाे बेहतरीन कैलिबर वाले एक्टर्स को साथ लाना और साथ काम करना वास्तव में रोमांचक रहा। फिलहाल हम दोनों के बीच महत्वपूर्ण दृश्यों की शूटिंग कर रहे हैं।

Happiest moment of my life ... thank you God , mom, dad for fulfilling a dream which I have never even dreamt of .... 🙏 toThe evergreen superstar ⁦@SrBachchan ,⁩ sharing it with our super star ⁦@rajinikanth⁩ & Dir ⁦@ARMurugadoss⁩ pic.twitter.com/Dwpd2s2nJG