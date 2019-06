Dainik Bhaskar Jun 28, 2019, 12:02 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अमिताभ बच्चन जल्द ही टीवी पर रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति का 11वां सीजन होस्ट करते नजर आएंगे। सूत्रों की मानें तो इस सीजन का पहले प्रोमो की शूटिंग के लिए शो की टीम जल्द ही लखनऊ जाएगी। वहां अमिताभ अपनी अपकमिंग फिल्म गुलाबो सिताबो की शूटिंग कर रहे हैं। शो से जुड़े करीबी सूत्र ने बताया, अमिताभ इन दिनों इस फिल्म की शूटिंग में काफी व्यस्त हैं और इसीलिए वे केबीसी को ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहे हैं। शुरुआती दिनों में शो के प्रोमो की शूटिंग मुंबई में होने की प्लानिंग चल रही थी लेकिन अब जब अमिताभ बिजी हैं तो हमने तय किया है कि हम लखनऊ जाकर इस शो का प्रोमो शूट करेंगे। यह शूट एक ही दिन में खत्म हो जाएगा।’

शेयर की बेटी की तस्वीर

अमिताभ बच्चन हमेशा ही अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हैं। इन्हें वायरल होने में जरा भी देर नहीं लगती। हाल ही में ही उनके द्वारा पोस्ट की गई अपनी बेटी के बचपन की तस्वीर भी ऐसे ही वायरल हुई।

उन्होंने बेटी श्वेता बच्चन नंदा के साथ की दो तस्वीरें पोस्ट कीं। इन पर दो अलग कैप्शन लिखे। बचपन की तस्वीर पर उन्होंने लिखा- 'कभी एक दिन ऐसी थी मेरी बेटी...'

दूसरी फोटो में उन्होंने लिखा- 'और पता ही नहीं चला कब बेटी ऐसी हो गई।'

श्वेता का कमेंट

पर लगता है श्वेता को इस इस तस्वीर का नेट पर आना पसंद नहीं आया, तभी तो उन्होंने कमेंट किया, 'Oh my god!!! Pa! so embarrassing'