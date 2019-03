बॉलीवुड डेस्क. साउथ के स्टार रामचरण 27 मार्च को 24वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस बर्थडे को अमिताभ बच्चन ने और भी ज्यादा खास बना दिया। दरअसल अमिताभ ने रामचरण को एक वीडियो भेजा, जिसमें उन्होंने तेलुगु में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। रामचरण की वाइफ उपासना ने यह वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है।

Thanks soooo much for this really sweeet message @SrBachchan Garu 🙏🏼🙏🏼🙏🏼this is the sweetest gift ever. My hands r still shaking. Soooooo excited. #happybirthday #ramcharan. Love u. ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/u5X0dVJVic