Nov 13, 2019, 06:43 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कौन बनेगा करोड़पति के 11वें सीजन की शूटिंग खत्म हो चुकी है। शो का आखिरी एपिसोड 23 नवंबर को टेलीकास्ट होगा। जिसकी फाइनल शूटिंग 13 नवंबर को अमिताभ बच्चन ने पूरी की। जिसके लिए उन्होंने करीब 18 घंटे लगातार शूटिंग की। जिसके बारे में उन्होंने अपने ब्लॉग पर भी लिखा है।

ये हैं अमिताभ के ब्लॉग के अंश : बिगबी ने अपने ब्लॉग में शूटिंग के बाद के लम्हों और मनोस्थिति का जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने अपनी पूरी टीम का शुक्रिया करते हुए यह भी लिखा है -

सेट पर मौजूद दर्शकों ने दिया स्टैंडिंग ओवेशन : शूटिंग के आखिर में सेट पर मौजूद दर्शकों का बिग बी ने अभिवादन किया। इसके बाद सभी ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया। इसके पहले शो के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ बसु ने भी एक दिन पहले किए ट्वीट में लिखा था- और उनके अंदर का सैनिक तैयार है। एकाग्रता के साथ, लगातार ऊर्जा से भरा और उतने ही दिलचस्प अंदाज में। पिछला दिन भी लगातार 12 घंटे की शूटिंग की और यह आज भी दोहराया जाएगा।

And so he soldiers on, single-mindedly, with unflagging energy & zest. A 12 hour day on the floor yesterday, the same to be repeated today, hitting it out of the park.. https://t.co/aSwBpHkcaj