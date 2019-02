बॉलीवुड डेस्क. किसी भी पिता के लिए उसके बच्चों की उपलब्धियां हमेशा गर्व की बात होती हैं। श्वेता बच्चन नंदा की सफलता पर बॉलीवुड के सुपर स्टार अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट लिख कर अपनी खुशी का इजहार किया। हाल ही में श्वेता ने पैराडाइस टॉवर्स नाम से एक किताब लिखी थी जो फिक्शन कैटगरी की बेस्ट सेलर किताबों में शामिल हो गई है। इसी वजह से बिग बी ने खुश होकर यह पोस्ट शेयर की।

बिग बी श्वेता की घूंघट वाली फोटो की शेयर: अभिताभ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर श्वेता के बचपन की एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में बच्ची श्वेता सिर पर घूंघट डाले बैठी हैं। इस फोटो के साथ उन्होंने दो अन्य फोटोज भी शेयर की हैं। इनमें से एक फोटो में पैराडाइस टॉवर्स बेस्टसेलर कैटगरी वाली किताबों के बीच दिखाई दे रही है। इन फोटोज के साथ कैप्शन में अमिताभ ने लिखा - बेटी की इस तरह की उपलब्धि एक पिता के लिए गर्व की बात होती है। बेटियां खास होती हैं। घूंघट से लेकर बेस्ट सेलर बनने तक।

T 3080 - Nothing brings greater pride to a Father than this achievement of a DAUGHTER ! daughters are special ..

From this little 'ghunghat' to the 'best seller GHAT' pic.twitter.com/VPnveyp5Ay