Dainik Bhaskar Oct 17, 2019, 12:41 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अमरीश पुरी के पोते वर्धन के बॉलीवुड में डेब्यू की खबरें लम्बे समय से चल रही हैं। अब उनकी पहली फिल्म ये साली आशिकी का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है। इस पोस्टर में दो उंगलियां नजर आ रही हैं जिनसे खून टपक रहा है। साथ ही एक मैसेज भी लिखा है- प्यार करने वालों सावधान।

Amrish Puri's grandson makes his acting debut... Motion poster of romantic-thriller #YehSaaliAashiqui... Introducing Vardhan Puri and Shivaleeka Oberoi... Directed by Cherag Ruparel... Dr Jayantilal Gada [PEN] and Rajeev Amrish Puri presentation... 22 Nov 2019 release. pic.twitter.com/hTUU8veAar