बॉलीवुड के खूंखार विलेन के बेटे से बड़े भैया की बेटी तक, ये 8 न्यूकमर्स करेंगे 2019 में डेब्यू, इनमें से चार राइजिंग स्टार्स की फिल्मों की पूरी हो चुकी है शूटिंग: Photos

मुंबई. नया साल यानी 2019(New Year 2019) शुरू होने वाला है। नए साल में कई स्टार किड्स(Starkids) और न्यू कमर्स(NewComers) बॉलीवुड(Bollywood) में डेब्यू करने जा रहे हैं। 2018 ने जाह्नवी कपूर, ईशान खट्टर, सारा अली खान जैसे स्टार किड्स ने बॉलीवुड में एंट्री ली। साल 2019 में दिवंगत दिग्गज अभिनेता अमरीश पुरी के पोते वर्धन पुरी भी फिल्मों में डेब्यू के लिए तैयार है। खबर है कि वर्धन को तकरीबन 2 फिल्मों के लिए अब तक अप्रोच भी किया जा चुका है। वर्धन के अलावा गुजरे जमाने की एक्ट्रेस नूतन की पोती और मोहनीश बहल(बड़े भैया) की बेटी प्रनुतन भी 2019 में अपने करियर को उड़ान दे सकती हैं। वैसे सिर्फ वर्धन और प्रनूतन की नहीं कई 6 और ऐसे स्टार्स हैं जो 2019 में डेब्यू करने जा रहे हैं। आइट इस पैकेज में नजर डालते हैं उन राइजिंग स्टार्स पर।

वर्धन पुरी।

प्रनूतन बहल।

1. श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कर रही डेब्यू

- दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर भी बॉलीवुड में डेब्यू करने को तैयार हैं। जाह्नवी की बहन 2019 में उन्हीं के लिए कॉम्पटीशन बनकर आ सकती हैं। करन जौहर जल्द खुशी को जावेद जाफरी के बेटे मिजान के साथ लॉन्च करेंगे।

2. धर्मेंद्र का पोता भी कर रहा डेब्यू

- गुजरे जमाने के एक्टर धर्मेंद्र का पोता और सनी देओल का बेटा करन देओल भी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। करन फिल्म 'पल पल दिल के पास' से बॉलीवुड में कदम रखेंगे। फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो गई है। सनी देओल के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म जल्द रिलीज होगी।

3. डैनी का बेटा भी ले रहा बॉलीवुड में एंट्री

- बॉलीवुड में बतौर विलेन पहचान बनाने वाले डैनी डेन्जोंगपा के बेटे रिंजिंग भी जल्द अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं। खबरों की मानें तो डैनी के बेटे रिंजिंग एक इमोशनल एक्शन थ्रिलर से बॉलीवुड डेब्यू करेंगे। रिंजिंग की डेब्यू फिल्म का नाम 'स्कॉड' है जिसमें वे जबरदस्त एक्शन करते दिखाई देंगे।

4. टीवी एक्ट्रेस तारा करेंगे टाइगर के साथ रोमांस

- सिंगर और टीवी एक्ट्रेस तारा सुतारिया जल्द टाइगर श्रॉफ के साथ फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2' से बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं जिसकी शूटिंग पूरी हो चुकी है। टाइगर-अनन्या को तो सभी जानते हैं लेकिन तारा इंडस्ट्री के बाहर से हैं। बता दें, तारा वेटरन बॉलीवुड एक्टर विनोद मेहरा के बेटे रोहन की गर्लफ्रेंड हैं।

5. करन की फिल्म से डेब्यू कर रही चंकी पांडे की बेटी

- चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे भी इस साल बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। वे करन जौहर की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखेंगी। पुनीत मल्होत्रा के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है।

6. कंगना की फिल्म में दिखेंगी अंकिता

- टीवी सीरियल 'पवित्र रिश्ता' की एक्ट्रेस अंकिता लोखंड़े फिल्म 'मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी' से बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। फिल्म का प्रमोशन शुरु हो चुका है ये फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होगी।



