बॉलीवुड डेस्क. फिल्म प्रमोशन के लिए आजकल बी-टाउन स्टार्स चैलेंजेस का सहारा लेने लगे हैं। जहां सोशल मीडिया पर हैशटैग के साथ स्पेशल चैलेंज दिया जाता है। इसी कड़ी में अनिल कपूर ने अपनी आने वाली फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा के लिए नया चैलेंज दिया है।

बताएं अपनी कहानी : इस चैलेंज के पहले अनिल ने अपनी पत्नी सुनीता कपूर के साथ एक फोटो शेयर किया है जिसमें उन्होंने लिखा है- एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे स्ट्रॉन्ग, लविंग और बॉस लेडी, सुनीता कपूर मेरी जीवन रेखा, मेरा दिल और मेरा घर हैं।

#EkLadkiKoDekhaTohAisaLaga jaise strong, loving, boss lady... #SunitaKapoor my lifeline, my heart, my home!



Share your stories of the special women in your life... Ek Ladki Ko Dekha toh kaisa laga...Looking forward to your stories @RajkummarRao @arjunk26 @Varun_dvn @Riteishd pic.twitter.com/iwO0C7PqZR