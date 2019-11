Dainik Bhaskar Nov 03, 2019, 05:12 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अनिल कपूर अपने फैन्स के बीच उस समय इमोशनल हो गए जब नासिक के एक फैन ने उन्हें वह चिट्‌ठी दिखाई, जो अनिल ने अपने हाथ से लिखी थी। करीब 30 साल पहले लिखी इस चिट्‌ठी को अनिल ने अपने ट्विटर पर शेयर किया है।

In a world full digital comments, one of my fans brought me a handwritten letter that I had replied to 30 years ago...thank you for all the love! pic.twitter.com/TxzJ6eJQaZ