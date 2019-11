Dainik Bhaskar Nov 15, 2019, 11:47 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक ने सेक्शुअल हैरेसमेंट के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबे - चौड़े नोट में लिखा है कि पिछले एक साल से उन पर लग रहे #मीटू के आरोप बेबुनियाद हैं। बकौल अनु, "पिछले एक साल से मुझपर कुछ ऐसे अपराध के आरोप लग रहे हैं, जो मैंने किया ही नहीं। मैं इन सब पर चुप रहा। मैं इंतजार कर रहा था कि सच्चाई अपने आप बोलेगी। लेकिन मुझे अहसास हो गया है कि इस चुप्पी को मेरी कमजोरी समझ लिया गया।"

मेरा करियर बर्बाद हो गया : अनु

अनु ने नोट में आगे लिखा है, "झूठे और अपुष्ट आरोपों ने न केवल मेरी रेपुरेशन खराब की है, बल्कि इनकी वजह से मुझे और मेरे परिवार को मानसिक प्रताड़ना मिली है। हमें गहरा आघात पहुंचा है और मेरा करियर बर्बाद हो गया है। मैं खुद को असहाय महसूस कर रहा हूं। जैसे कि मैं अकेला हो गया हूं और घुटन महसूस कर रहा हूं। यह इस उम्र में मेरा अपमान है। जिंदगी की इस दहलीज पर मुझे बहुत बदनामी झेलनी पड़ी। मेरे नाम के साथ कई भयानक घटनाओं को जोड़ा गया।"

'पहले सामने क्यों नहीं आईं ये बातें'

अनु आगे लिखते हैं, "इस बारे में पहले क्यों कुछ नहीं कहा गया? क्यों मुझपर ये आरोप तब लगाए गए, जब मैंने टीवी पर वापसी की, जो वर्तमान में मेरे जीवन यापन का इकलौता साधन है।"

अदालत का दरवाजा खटखटाने की धमकी

अनु ने बोत के अंत में लिखा है, "सोशल मीडिया पर जंग लड़ना एक अंतहीन प्रक्रिया है। आखिर में कोई नहीं जीतता। अगर यह सब यूं हो जारी रहा तो मेरे पास अपने आपको बचाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। मैं अपने शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस बुरे वक्त में वे मेरे और मेरी फैमिली के साथ खड़े रहे। मुझे नहीं पता कि मेरे परिवार को और मुझे अभी और कितनी बदनामी झेलनी पड़ सकती है? शो चलते रहना चाहिए। लेकिन इस मुस्कराते चेहरे के पीछे मैं दर्द में हूं, बुरे दौर में हूं और सिर्फ न्याय चाहता हूं।"

श्वेता पंडित ने उठाए सोनी टीवी पर सवाल

इंडियन आइडल में बतौर जज नजर आ रहे अनु मलिक पर सिंगर्स सोना महापात्रा, श्वेता पंडित, नेहा भसीन समेत कई महिलाओं ने #मीटू कैंपेन के तहत सेक्शुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए हैं। इनके चलते मलिक फिर से चर्चा में हैं। हाल ही में श्वेता पंडित ने एक अखबार की कटिंग शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा था, "कोई कुछ नहीं भूला है। अन्य गायकों / पीड़ितों ने भी इस आदमी के बारे में बात की है और ये डिटेल केवल शुद्ध यातना और भयावह है।"

This. In case you missed it earlier. 👇🏾 . @SonyPictures @SPTV @sonytv @VishalDadlani @iAmNehaKakkar @Colgate . #AnuMalik is still being celebrated by you on National TV?

————————————-@ShwetaPandit7 @nehabhasin4u & Me will remind you. India will NOT FORGET. https://t.co/gE1j4gVkvN