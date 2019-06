अब तो इस देश में रहने से भी डर लगता है । जो गैंगरेप किसी दूसरे समाज के लड़कों ने किया । उसका ठिकरा ब्राह्मण समाज के सर पर फोड़ा जा रहा है । पहली बात तो फिल्म में जातिवाद लाओ मत और अगर इतना ही शोख है तो कम से कम सच्चाई दिखाओ । करों #boycottarticle15 फिल्म को। Ye post dalo sab apne account se aur tag mero @ayushmannk और @anubhavsinhaa

A post shared by brahman_ekta_mission (@brahman_ekta_mission) on Jun 3, 2019 at 6:24pm PDT