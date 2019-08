Dainik Bhaskar Aug 18, 2019, 02:03 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ट्वीटर पर काफी एक्टिव रहते हैं और बिना किसी डर के अपने विचार व्यक्त करते हैं। हाल ही में अनुपम ने अमेरिका के स्टैंडअप कॉमेडियन हसन मिनाज द्वारा जम्मू-कश्मीर को लेकर कही गई बात पर प्रतिक्रिया दी है। मिनाज ने अपने पॉलिटिकल कॉमेडी शो में कहा था कि कश्मीर दो देशों के बीच केवल एक राजनीतिक मोहरा बन चुका है। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया में काफी वायरल किया जा रहा है।

As India celebrates its independence, let's think about the people who don't seem to have any right now. #Kashmir pic.twitter.com/cGGoUcMbPw

1989 में आतंकी पूरे कश्मीर में फैले थे...

Dear ⁦@hasanminhaj⁩ !! I enjoy your act. Feel happy that an India born is capturing great audiences. Saw your latest clip & concern about Kashmir. Would love you to see another truth about #Kashmir. This is in Hindi. Hope you understand it. Thanks.🙏 https://t.co/7ZkmdxwDou