Dainik Bhaskar Jul 12, 2019, 02:03 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अनुपम खेर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अक्सर अपनी लाइफ से जुड़े दिलचस्प किस्से फैन्स के साथ शेयर करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग का पहला और बड़ा मजेदार अनुभव शेयर किया है।

My first attempt at acting was a disaster. In the 5th standard school play my co actor being stronger than me threw me in the audience. Back then in Shimla these were excitements we lived for. Listen to this story from my autobiography #LessonsLifeTaughtMeUnknowingly. 😍🤣🤓😂 pic.twitter.com/1Jwp0uvGen