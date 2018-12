63 साल के अनुपम खेर ने शेयर किया वर्कआउट वीडियो, खुद को फिट रखने के लिए करते हैं रेग्युलर एक्सरसाइज, बोले- एज सिर्फ एक नंबर है, सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे अनुपम की तारीफ

एंटरटेनमेंट डेस्क. 63 ने एक एक्सरसाइज करते हुए वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। वीडियो शेयर कर उन्होंने कैप्शन लिखा- “The way to get started is to quit talking and begin doing.” This quote of #WaltDisney has always inspired me to go beyond my comfort zone and keep proving to myself that anything is possible. Preparations on for a possible. उनका ये वीडियो देख सोशल मीडिया यूजर्स उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- 'जय हो भारत के स्ट्रान्गर यंग हीरो'। एक ने कहा- 'आप हमारे लिए प्रेरणा हो'। बता दें कि अनुपम इन दिनों न्यूयार्क में वेब सीरिज की शूटिंग कर रहे हैं। वे New Amsterdam वेब सीरिज में डॉक्टर का किरदार निभा रहे हैं।



- बता दें कि अनुपम खुद को फिट रखने के लिए रेग्युलर एक्सरसाइज करते हैं। उनका मानना है कि उम्र कितनी भी हो खुद को फिट रखना जरूरी है।

- बता दें कि अनुपम पिछले एक साल से फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं और उन्होंने लगभग 16 किलो वजन कम किया है।

- एक्सरसाइज के साथ अनुपम अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखते है। वो रेग्युलर डाइट में घर का बना खाना, सीजनल फ्रूट और सब्जियां खाते हैं।

- अनुपम बताते हैं, "मैं जंग फूट अवॉइड करता हूं और सीजनल फ्रूट खाने में ज्यादा विश्वास रखता हूं। इसे खाने से शुगर लेवल सही रहता है साथ ही ये आपको एनर्जी भी देता है।"



यूजर्स के कमेंट्स

- आप इंडस्ट्री के अगले हैं।

- बंदे में है दम।

- थोड़ा आराम भी कर लिजिएगा सर।

- सच में कुछ भी हो सकता है क्या डेडीकेशन है।

- लगे रहे सर अभी आपको 100-150 फिल्में और करनी है।

- आप हमारे रोल मॉडल हो क्या एनर्जी है।