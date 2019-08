Dainik Bhaskar Aug 26, 2019, 02:18 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अनुपम खेर और किरण खेर की शादी को 34 साल हो गए हैं। 64 वर्षीय अनुपम ने सोशल मीडिया पर वेडिंग फोटो शेयर कर किरण को सालगिरह की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है, "प्रिय किरण शादी की 34वीं सालगिरह मुबारक। बहुत लंबा वक्त जिंदगी का साथ में तय किया है हमने। 34 साल गुजर गए, लेकिन लगता है जैसे कल ही की बात है। मैं उन खास पलों को बेहद प्यार करता हूं, जो हमने साथ-साथ जिए हैं।"

Dearest Kirron!!! Happy 34th wedding anniversary!! Bahut lamba waqt zindagi ka saath mei tay kiya hai humne. 34 saal guzar gaye lekin lagta hai Jaise kal ki he baat hai. I have loved the lived quality of our lives together. सालगिरह मुबारक।😍 @KirronKherBJP #Pushkar #Dulari #Raju pic.twitter.com/NHKzXZpdW5