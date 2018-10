Danik Bhaskar Oct 07, 2018, 07:11 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. फैंटम फिल्म्स के मेम्बर रहे डायरेक्टर अनुराग कश्यप और विक्रमादित्य मोटवाने ने ट्विटर पर कन्फेस किया है कि वे विकास बहल की हकीकत को जानते थे। दोनों ने ही पीड़िता से माफी मांगी है और कहा है कि उन्हें बेहद अफसोस है। मीडिया में विकास पर लगे आरोपों के बाद अनुराग ने दो पेज का एक्सप्लेनेशन ट्विटर पर पोस्ट किया है।

क्या-क्या लिखा है अनुराग ने : अनुराग ने कहा है कि कानून के जानकारों ने उन्हें इस मामले में गुमराह ने किया। स्टूडियो के कांट्रेक्ट के चलते वे अपने पार्टनर के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे। हालांकि विकास की सच्चाई खुद अनुराग ही मीडिया के सामने लाए थे। अब वे पीड़िता के पूरे सपोर्ट में हैं।

My statement in light of the recent HuffPost article and breaking up of Phantom . There are two pages.. pic.twitter.com/WCAsaj6uFR