Danik Bhaskar | Sep 19, 2018, 06:27 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अनुराग कश्यप के डायरेक्शन में बनी फिल्म मनमर्जियां के कुछ दृश्यों पर सिख समुदाय ने अापत्ति जताई थी। जिसे सुनने और जानने के बाद अनुराग कश्यप ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक मैसेज पोस्ट किया है। जिसमें उन्होंने दर्ज की जा रही अापत्तियों पर अपना बयान दिया है।

यहां दायर हुई थी याचिका : जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट की जम्मू विंग में सुप्रीम सिख ऑर्गनाइजेशन ने एक याचिका लगाई थी। जिसमें एडवोकेट आदित्य शर्मा और हरप्रीत सिंह कंग ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की बात कही थी। गौरतलब है कि फिल्म के एक सीन में सरदार बने अभिषेक बच्चन अपनी पगड़ी उतारकर स्मोकिंग करते नजर आए हैं।

अनुराग ने लिखा-

My statement on the brewing controversy.



Read: https://t.co/VkB0eTyNrx