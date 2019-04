बॉलीवुड डेस्क. लोकसभा चुनाव को लेकर बॉलीवुड दो खेमों में बट गया है। कुछ बॉलीवुड आर्टिस्ट्स ने बीजेपी को वोट ना देने की अपील की है वहीं कुछ ने बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। इस बीच गुरुवार को फिल्ममेकर अनुराग कश्यप ने दावा किया कि उन्हें बीजेपी समर्थक ने मैसेज भेज कर उनसे "मैं नरेंद्र मोदी के लिए मतदान करूंगा" अभियान में शामिल होने का आग्रह किया। अनुराग ने व्हाट्सएप पर मिले इस मैसेज का स्क्रीन शॉट अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया।

ये मैसेज उन्हें ऑल इंडिया सिनेवर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गौ रक्षा धोत्रे ने भेजा है। धोत्रे महाराष्ट्र के नवनिर्माण सिनेवर्कर्स एसोसिएशन (MNCA) के भी कार्यकर्ता हैं। मैसेज शेयर करते हुए अनुराग लिखते हैं- ये मुझे तीन दिन पहले मिला। ये खुद ही व्याख्यात्मक है।

Had gotten this three days back 👇🏼. Self explanatory . pic.twitter.com/EV2dFg2qWw