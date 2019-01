Anushka Sharma Gets Trolled: अनुष्का शर्मा ने सेलिब्रेट की ऑस्ट्रेलिया पर टीम इंडिया की विराट जीत, लेकिन सेलिब्रेशन में जो जींस पहना, उसकी वजह से उड़ रहा मजाक, एक यूजर ने लिखा- क्या हालत हो गई है बेचारी की?

मुंबई. (Anushka Sharma) और (Virat Kohli) की एक फोटो सोशल मीडिया (Social Media) में वायरल हो रही है, जिसमें वे (Australia) पर टीम इंडिया (Team India) की ऐतिहासिक जीत को सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं। दोनों के सामने एक केक रखा है, जिसपर लिखा है, "Congratualtions Virat". विराट एकदम क्रेजी अंदाज में अनुष्का को केक खिलाते दिखाई दे रहे हैं। फोटो में कपल कैजुअल यूनिफ़ॉर्म में दिखाई दे रहा है। लेकिन अनुष्का इस फोटो की वजह से जमकर ट्रोल हो रही हैं। अनुष्का का पेंट देख सोशल मीडिया यूजर्स उड़ा रहे मजाक...

- सेलिब्रेशन के दौरान अनुष्का ने रिप्ड जींस पहना था, जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स उनका मजाक उड़ा रहे हैं। एक यूजर ने लिखा है, "अनुष्का क्या पेंट हैं यार? इतने बुरे दिन आ गए क्या?" एक अन्य यूजर का कमेंट है, "मेरी पुरानी जींस रखी हुई है...लेके कपड़ा लगवा लेना। हिंदुस्तान की बहू हो, देश की इज्जत का सवाल है।" एक यूजर ने लिखा है, "विराटजी अनुष्का जी को फटे कपड़े तो मत पहनाओ।" एक यूजर का कमेंट है, "कपड़े खरीदकर दिया करो प्लीज....क्या हालत हो गई है बेचारी की।"टेबल पर रखे गिलास को लेकर भी अनुष्का और विराट का मजाक बन रहा है। कई लोग इसे वोदका तो कई इसे वाइन बता रहे हैं।

