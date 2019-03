अनुष्का ने कमर पर हाथ रखते हुए कराया फोटोशूट तो ट्रोल करने लगे लोग, बोले- 'कमर में दर्द है तो बाम लगाओ'

. ने पर्सनल इंस्टा अकाउंट पर अपना लेटेस्ट फोटोशूट शेयर किया है। जिसका यूजर्स सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ा रहे हैं, और कमेंट कर रहे हैं, 'कमर में दर्द है तो बाम लगाओ' वहीं एक ने लिखा, 'भाभी दर्द ज्यादा है क्या।' कोई लिख रहा है, 'अनुष्का जी के लिए कोई तो मूव का स्प्रे लाओ।' ऐसा है फोटोशूट...

इस फोटोशूट में अनुष्का शर्मा ने ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ है। इसके साथ उन्होंने कमर पर हाथ रखते हुए पोज दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ और फोटोज भी शेयर किए हैं। इसमें उन्होंने स्टाइलिश ड्रेस पहनी हुई है। इसे भी लेकर ट्रेलर्स उन्हें ट्रोल करने में पीछे नहीं रहे। वि लिखते हैं, 'फीमेल ।' कोई लिख रहा है, 'दीदी रणवीर सिंह के कपड़े पहन लिए क्या ?' तो दूसरे ने लिखकर पूछा, 'रणवीर सिंह से नजदीकियां बढ़ गई हैं क्या ?'

शाहरुख खान के साथ आई थीं नजर

पिछले साल शाहरुख खान की फिल्म 'जीरो' रिलीज हुई थी। इसमें अनुष्का और कटरीना कैफ भी लीड रोल में थीं। हालांकि इस मूवी को दर्शकों और क्रिटिक्स से कुछ खास रिस्पांस नहीं मिल पाया था। अब खबर आ रही है कि उन्हें फिल्म 'जैसमिन' के लिए एप्रोच किया जा रहा है।

