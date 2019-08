परी और संजू में नजर आईं थीं

Dainik Bhaskar Aug 20, 2019, 02:17 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अनुष्का शर्मा इन दिनों पति विराट कोहली के साथ वेस्ट इंडीज में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने वाइट और ऑरेंज स्विमसूट में एक फोटो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। इस फोटो में उन्होंने कैप्शन दिया-सन किस्ड एंड ब्लेस्ड जिसपर उन्हें 2 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिले हैं लेकिन बीच पर ली गई इस फोटो की वजह से सोशल मीडिया पर उनकी खिल्ली उड़ रही है।

अनुष्का पर बने कई मीम्स: सोशल मीडिया यूजर्स अनुष्का की फोटो पर तरह-तरह के मीम्स बनाकर शेयर कर रहे हैं। एक यूजर ने सुई धागा के लुक से कम्पेयर करते हुए लिखा-पहली फोटो में स्टार प्लस की सीरियल की एक्ट्रेस, दूसरी फोटो में एक्ट्रेस का रियल लुक। एक यूजर ने तो उनके लुक को वीएलसी प्लेयर के अपडेटेड वर्जन से कम्पेयर कर दिया।

#AnushkaSharma



Pic 1 : Actress in Star Plus Serial



Pic 2 : Actress in Real Life pic.twitter.com/UfL8gM1wFH