शादी के 15 महीने बाद अनुष्का शर्मा, विराट कोहली संग रिलेशनशिप पर बोलीं, 'इस रिश्ते में कुछ नहीं है खास'

: शादी के 15 महीने बाद ने के साथ रिलेशनशिप में कहा, "हमारे रिश्ते में नहीं है कुछ खास"। दोनों ने 11 दिसंबर, 2017 को में माइक्रो वेडिंग की थी। दरअसल, अनुष्का-विराट ने हाल ही में एक एड शूट किया है। इसमें विराट कहते दिख रहे हैं, "लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे रिश्ते में खास क्या है" ? तो इस पर अनुष्का मजाकिया अंदाज में कहती हैं, "कुछ नहीं"। हालांकि इसके बाद अनुष्का कहती हैं, "सच्चा प्यार"। विराट ने ट्विटर पर शेयर किया वीडियो...

Was a joy shooting for this, #PureFun!

Check out the new Shyam Steel ad for their TMT bars made from #PureSteel.@AnushkaSharma @shyamsteel#PureLove #ShyamSteel #TMT pic.twitter.com/f9K9X7jhy3