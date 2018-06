मुंबई: एक्टर आज अपना 33वां जन्मदिन मना रहे हैं। अर्जुन के इस खास दिन को और ज्यादा खास बनाया उनके फैमिली और फ्रेंड्स ने । सुबह से ही सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले उन्हें अपने-अपने तरीके से जन्मदिन की बधाईयां दे रहे हैं। अर्जुन की फैमिली ने उनका बर्थडे घर पर ही सेलिब्रेट किया। आधी रात को बोनी कपूर जाह्नवी और खुशी के साथ केक काटने अर्जुन के घर पहुंचे।

अनिल कपूर ने किया ट्वीट

अनिल कपूर ने अपनी और अर्जुन की फोटो ट्वीट कर लिखा कि - हैप्पी बर्थ-डे चाचू मुझे आपसे बेहतर भांजा और पार्टनर इन क्राइम नहीं मिल सकता बहुत सारी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन पागलपन बाकी है। लव यू अर्जुन

Happy Birthday Chachu! I couldn’t have asked for a better Bhanja/partner-in-crime! Here’s to many more on-screen & off-screen madness, posing to glory and a whole lot of dancing to Lakhan!! @arjunk26 love you!! pic.twitter.com/LW6pe7EbIc