मस्कुलर बॉडी के लिए जिम में घंटों पसीना बहा रहे अर्जुन कपूर, मलाइका मॉनिटर कर रहीं फिटनेस रूटीन और डाइट, कभी 140 Kg के अर्जुन ने एक खास डाइट चार्ट फॉलो कर घटाया था वजन

मुंबई. बॉलीवुड एक्टर (Arjun Kapoor) जल्द अपकमिंग फिल्म 'पानीपत' (Panipat Film) और 'संदीप और पिंकी फरार' (Sandeep And Pinky Faraar Film) में नजर आएंगे। इन फिल्मों में अर्जुन मल्कुलर लुक में दिखेंगे। इसीलिए उन्होंने बॉडी बनानी भी शुरू कर दी है। अर्जुन (Arjun Kapoor) ने सोशल मीडिया पर वर्कआउट फोटोज शेयर किए हैं, वो जिम में अब घंटों पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। अर्जन (Arjun Kapoor) ने इन फोटोज में लिखा, "Let’s do this, one session at a time... feel the burn feel the pain feel the heart racing... #functionaltraining"। वैसे सुनने में आ रहा है कि गर्लफ्रेंड (Malaika Arora) खुद इस बात का ध्यान रख रही हैं कि अर्जुन फिट हो जाएं और शेप में आ जाएं। मलाइका फिटनेस फ्रीक हैं और अर्जुन फूडी। सभी जानते हैं कि अर्जुन को अपनी लास्ट फिल्म 'नमस्ते लंदन' में ज्यादा वजन के लिए आलोचनाएं झेलनी पड़ी थीं। अब मलाइका (Malaika Arora) ने अर्जुन के फिटनेस और डाइट प्लान को अपने हाथों में ले लिया हैं। मलाइका उनके फिटनेस रूटीन को मॉनिटर कर रही हैं और उनके लिए एक्सरसाइज प्लान कर रही हैं। मलाइका इस बात पर भी नजर रख रही हैं कि अर्जुन क्या खाते हैं और क्या नहीं। मलाइका चाहती हैं कि अर्जुन हमेशा बैलेंस डाइट फॉलो करें। इतना ही नहीं अर्जुन जब शूटिंग पर होते उस वक्त भी मलाइका उनका ध्यान रख रही हैं। जब 10 सेकंड भी नहीं दौड़ पाते थे अर्जुन फिर घटाया 50KG वजन...



- अर्जुन ने अपने एक्टिंग करियर में 'इश्बजादे' और 'मुबारकां' जैसे हिट फिल्में भी दी हैं। वैसे उनका हीरो बनने का सफर आसान नहीं था। वो इसलिए नहीं, क्योंकि उनकी फिजिक हीरो जैसी नहीं थी। फिल्मों में आने से पहले उनका वजन 140 किलो था। लेकिन की इंस्पिरेशन से अर्जुन ने अपनी फिजिक पर काम किया और 50 किलो वजन घटाया।

- 2012 में उन्होंने फिल्म 'इशकजादे' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हालांकि, एक्टिंग में किस्मत आजमाने से पहले उन्होंने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी काम किया।

- अर्जुन कपूर जब 22 साल के तब उनका वजन 140 किलो था। उन्हें अस्थमा भी है। ज्यादा वजन और अस्थमा होने के कारण वे 10 सेकंड भी नहीं दौड़ पाते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि मोटापा उनकी लाइफ का एक हिस्सा था। वे कभी भी अपना वजन कम नहीं करना चाहते थे।

- इसी दौरान सलमान खान से उन्हें इंस्पिरेशन मिली और उन्होंने अपना वजन कम करने की प्लानिंग की। सलमान ने उनसे कहा था यदि वे वजन कम कर ले, तो हीरो बन सकते है। यही वो पल था जब अर्जुन ने एक्टर बनने के लिए अपना वजन कम करने की सोची।

4 साल में कम किया था वजन

- अर्जुन कपूर ने खुद को फिट बनाने के लिए सलमान खान के साथ ट्रैवल किया। अर्जुन ने एक इंटरव्यू में बताया था, "मैं और सलमान एक साथ वर्कआउट करते थे। वो मेरे खाने पर हमेशा नजर रखते थे। वो मुझे मशीन की तरह समझते, जो सिर्फ वजन कम करने का काम करती है। उनके डेडीकेशन, डिसीप्लीन ने मेरी लाइफ को चेंज करके रख दिया। मैं आज जो कुछ भी हूं वो सलमान की वजह से ही हूं। मैंने 4 साल में अपना वजन कम किया था।"

- अर्जुन ने अपना वजन लगभग 50 किलो तक कम किया था। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने वजन कम करने के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि वो एक महीने में करीब 10 किलो तक वजन कम किया करते थे। हालांकि, इस दौरान उनका वेट बढ़ता-घटता रहता था। अर्जुन ने वजन कम करने के लिए क्रॉस फिट एक्‍सरसाइज करनी शुरू की, जो कि छोटी मसल्‍स पर फोकस करती है। यह एक्‍सरसाइज 20 मिनट की होती है। इनके अलावा उन्होंने वेट ट्रेनिंग और

कार्डियो एक्सरसाइज, सर्किट ट्रेनिंग, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, पुलअप्स जैसी एक्सरसाइज भी की।

अर्जुन कभी खा जाते थे 6 बर्गर

- एक वक्त था जब अर्जुन 6 बर्गर एक साथ खा जाते थे। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी डाइट पर काफी काम किया और जंक फूड खाना कम कर दिया। उन्हें लगा था कि डाइट और एक्सरसाइज में तालमेल बैठाकर चलना पड़ेगा। उन्होंने अपना डाइट प्लान तैयार किया।

ऐसा है अर्जुन का डाइट प्लान

ब्रेकफास्ट- टोस्‍ट, 4-6 अंडे और वर्कआउट के बाद प्रोटीन शेक।

लंच - बाजरे या आटे की रोटी, सब्‍जी, दाल और चिकन।

डिनर- मछली या चिकन और चावल। वे मीठाई से दूर रहते हैं।