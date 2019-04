शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई अर्जुन रामपाल की 14 साल छोटी गर्लफ्रेंड, एक्टर ने खुद किया खुलासा

. बॉलीवुड एक्टर (46) ने कुछ वक्त पहले ही साउथ अफ्रीकन मॉडल गैब्रिएला (32) के साथ अपना रिलेशनशिप ऑफिशियल किया था। अब चर्चा है कि वे तीसरी बार पिता बनने जा रहे हैं। दरअसल, अर्जुन ने खुद इंस्टाग्राम पर गैब्रिएला की प्रेग्नेंसी न्यूज अनाउंस की। उन्होंने एक फोटो शेयर की है, जिसमें गैब्रिएला का बेबी बंप साफ दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने फोटो के कैप्शन में लिखा- 'थैंक्यू बेबी फॉर दिस बेबी।' फोटो पर उनके कई सेलेब्रिटी फ्रेंड्स मुबारकबाद दे रहे हैं।

Blessed to have you and start all over again....thank you baby for this baby 👶🏽

