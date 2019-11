Dainik Bhaskar Nov 14, 2019, 01:35 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अर्जुन रामपाल अगले साल मार्च से अपनी अगली फिल्म 'अंजान' की शूटिंग शुरू करने जा रहे हैं। सुपर नेचुरल सब्जेक्ट आधारित इस फिल्म का निर्देशन अमितेब्द्र वत्स करेंगे। हाल ही में मसूरी में आयोजित हुए फिल्म कॉन्क्लेव में फिल्म को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। अर्जुन आखिरी बार जेपी दत्ता की 'पलटन' में नजर आए थे।

फिल्म को लेकर अर्जुन ने बताया कि वे इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और अगले साल मार्च से शूटिंग शुरु कर देंगे। बीते सितंबर में ही एक्टर ने फिल्म को लेकर ट्वीट किया था कि अगली फिल्म अंजान के लिए उत्साहित हूं। यह एक डरावनी यात्रा की तरह होगी।

Spooked and excited... for my next film #Anjaan it’s gonna be one hell of a scary ride. Can’t wait to start filming. More about it soon... #Anjaan @rahulmittra13 @RajuChadhaWave #amitebdravats