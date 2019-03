किसी अंदरूनी बीमारी से जूझ रहे 'वजह तुम हो' जैसे सॉन्ग्स के सिंगर अरमान मलिक ने खुद किया खुलासा

मुंबई. 'वजह तुम हो' और 'मैं रहूं या ना रहूं' जैसे सॉन्ग्स गाने वाले सिंगर अरमान मलिक किसी अंदरूनी बीमारी से जूझ रहे हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने हाल ही में एक के बाद एक तीन ट्वीट करके दी। अरमान ने पहले ट्वीट में लिखा, "मैं हमेशा से ही अपनी फीलिंग को लेकर ईमानदार रहा हूं और मैं कुछ समय से ठीक नहीं हूं। मैं इस बात को बखूबी जानता हूं कि इस बारे में जानकर फैंस मेरे लिए काफी परेशान होंगे। मेरा हाल जैसा ही हो रहा है। हाल ही में जस्टिन ने एक पोस्ट में लिखा था कि वे अपने आंतरिक मुद्दों से लड़ रहे हैं।" अरमान ने किया दूसरा ट्वीट...

अरमान मलिक ने दूसरे ट्वीट में लिखा,"ऐसी समस्या को सुलझाना आसान नहीं है बेशक आपके आस-पास लोग क्यों ना हो लेकिन अपनी समस्या को आपको खुद ही सुलझाने की जरूरत है। मैं आप सभी को यही बताना चाहता हूं कि मैंने पोजेटिव होने के लिए अपना बेस्ट करने की कोशिश की है और इसी वजह से कई लो फेसेज से बाहर भी निकल चुका हूं।

तीसरे ट्वीट में अरमान ने फैंस को चिंता नहीं करने की अपील की और लिखा, "मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा"। इसके वे लिखते हैं, "2019 और बाकी साल अच्छे से जाने वाले हैं।"

I’ve always been honest about my feelings in general so yes I’VE NOT BEEN OK for a while now & I know my fans have been worried about me. I resonated a lot with Justin’s recent post where he said he’s battling a lot of internal issues

I have been too and it’s not easy coz even if you have people you love around you, you need to sort out stuff YOURSELF!!



But just wanna tell all of you, I have been super patient, I’ve tried my best to be positive & that’s what has gotten me through a lot of my low phases.